Стала известна причина экстренного вызова медиков в квартиру Алибасова

Названа причина прибытия экстренного вызова медиков в квартиру продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает Пятый канал.

Как рассказал пиар-менеджер шоумена Вадим Горжанкин, скорую пришлось вызвать, так как у Алибасова возникли проблемы с глотанием. Приехавшие врачи дали ему таблетку от спазма. «В последнее время все чаще такое наблюдается», — отметил Горжанкин.

Он отметил, что вскоре Алибасов вновь вызвал скорую, но сначала не открыл дверь приехавшим врачам. Позднее он все же пустил их в квартиру. «Пьян не был. Сейчас все в порядке, с ним все нормально», — сказал представитель продюсера.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что полицейские вскрыли дверь в квартире Бари Алибасова и обнаружили его в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Есть информация, что упал с лестницы. Попросил помощника вызвать скорую. Когда скорая приехала, дверь не открывал. Сейчас пытаемся до него дозвониться», — прокомментировал ситуацию сын продюсера.

Алибасову оказали помощь. Отмечалось, что он жаловался на боли в животе.