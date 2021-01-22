Бари Алибасов попал в реанимацию из-за алкоголя

Российский продюсер Бари Алибасов оказался в реанимации. Об этом сообщает «Пятый канал».

Уточняется, что шоумен попал в отделение наркологии из-за длительного употребления алкогольных напитков. После осмотра врача было принято решение о переводе продюсера в отделение интенсивной терапии. В больницу его привез сын.

За последние два месяца Алибасов уже второй раз попадает в больницу. 3 декабря его госпитализировали из-за передозировки виагры. Тогда пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин рассказал, у Алибасова резко упало давление. Предполагалось, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире продюсера.

18 января появилась информация о том, что сын Алибасова приставил к продюсеру надзирателя и запер его в доме. По словам представителя продюсера Горжанкина, Алибасов-младший намерен взять под контроль доходы отца от многочисленных музыкальных проектов и съемок в ток-шоу. Сам наследник шоумена опроверг слухи о том, что удерживает отца в квартире.