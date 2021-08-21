Актер Валерий Гаркалин получил травму головы

Российский актер, народный артист Валерий Гаркалин получил травму головы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, Гаркалин отдыхал в одном из заведений Москвы. Предположительно, он упал, после чего его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

РЕН ТВ указывает, что госпитализация актеру не понадобилась — его отпустили домой после обследования. Информацию об этом подтвердил источник газеты «Известия» в НИИ Склифосовского.

Гаркалин известен по ролям в театре и кино. Он снялся фильмах «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», «Кто в доме хозяин», а также сериале «Моя прекрасная няня» и других картинах.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали актера Романа Попова, снявшегося в сериале «Полицейский с Рублевки». 36-летнему мужчине стало плохо 19 августа во время съемок одного из шоу. Он потерял сознание, упал и разбил лоб.