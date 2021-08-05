Жена госпитализированного Стеклова рассказала о кровавом кашле

Супруга госпитализированного артиста Владимира Стеклова Ирина, как и артист зараженная коронавирусом, рассказала о борьбе семьи с заболеванием. Ее слова передает StarHit в четверг, 5 августа.

«Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Муж обдумывает побег домой. Ему лучше, или совсем устал уже там. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружения и кашель с легкими прожилками крови», — заявила Стеклова.

Жену актера госпитализировали вместе с дочерью накануне, до этого они лечились на дому. Стеклова отметила, что состояние ее мужа улучшилось.

73-летний Стеклов попал в больницу из-за жалоб на высокую температуру и затрудненное дыхание 29 июля. Он снялся в таких фильмах, как «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!» и «Пощечина, которой не было».