В театре рассказали о состоянии госпитализированного с COVID-19 Стеклова

В Московском Современном художественном театре рассказали о состоянии художественного руководителя Владимира Стеклова, ранее госпитализированного с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Директор театра Руслан Банковский отметил, что состояние артиста стабильное, никаких критичных проблем нет. Он заявил, что Стеклов останется в больнице на неделю. Там ему проведут общеукрепляющие процедуры. «Всем передает огромный привет», — добавил Банковский.

29 июля стало известно, что Стеклова госпитализировали из-за жалоб высокую температуру и затрудненное дыхание. Позднее выяснилось, что перед поездкой в больницу артист упал в обморок. У его жены Ирины также наблюдается высокая температура.

Владимир Стеклов — художественный руководитель Московского современного художественного театра, советский и российский артист, снявшийся в таких фильмах, как «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!», «Пощечина, которой не было», «Бомж. Без определенного места жительства» и «Криминальный квартет».