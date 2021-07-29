Появились подробности госпитализации народного артиста России Стеклова

Появились подробности госпитализации народного артиста России Владимира Стеклова, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает MK.RU.

Отмечается, что медики приехали в квартиру актера на Ленинградском проспекте в Москве после жалоб на плохое самочувствие. Стеклов не делал ПЦР-тест на COVID-19. Перед тем как его доставили в клинику, он упал в обморок.

Жена 73-летнего артиста Ирина также чувствует себя плохо. У нее высокая температура, из-за чего она решила вызвать врача из поликлиники.

О госпитализации Стеклова стало известно ранее 29 июля. Его решили доставить в больницу после жалоб на высокую температуру и проблемы с дыханием.

Владимир Стеклов — художественный руководитель Московского современного художественного театра, советский и российский артист, снявшийся в таких фильмах, как «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!», «Пощечина, которой не было», «Бомж. Без определенного места жительства» и «Криминальный квартет».