Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров

Стриминговый сервис Netflix вводит обязательную вакцинацию для снимающихся у них актеров. Об этом сообщает Deadline.

Кроме того, для дальнейшей работы прививку должны получить и сотрудники, «которые находятся в непосредственной близости от артистов». В редких случаях могут быть сделаны исключения по медицинским, религиозным или возрастным причинам. Также, утверждает источник издания, новые правила могут не коснуться некоторых сериалов и фильмов, которые уже находятся на стадии производства.

Таким образом, Netflix стала первой крупной голливудской студией, внедрившей политику всеобщей вакцинации.

27 июля сообщалось, что чиновников в Соединенных Штатах Америки могут обязать вакцинироваться от коронавируса, введение таких мер рассматривает администрация президента США Джо Байдена. Во вторник американский лидер во время выступления не исключил введение обязательной вакцинации для правительственных служащих. «Этот вопрос сейчас рассматривается, и, если вы не вакцинированы, то даже близко не так умны, какими я вас считал», — уточнил он.

Журналисты считают, что на Байдена оказывают давление, чтобы он выступил с требованием обязательной вакцинации определенных групп населения на фоне массового нежелания американцев прививаться. Власти обсуждают решение, следует ли поддержать компании, которые обязывают сотрудников сделать прививку или создают им трудности в работе.