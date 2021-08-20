Актера Бориса Щербакова госпитализировали

Народного артиста России Борис Щербаков, госпитализировали с подозрением на коронавируную инфекцию, однако диагноз не подтвердился. Об этом сообщает РИА Новости.

Щербаков сообщил что сам обратился в медучреждения, так как «очень испугался». «У меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус», — поделился актер.

По словам артиста, он чувствует себя хорошо, но планирует пока остаться в больнице и укрепить иммунитет.

Ранее народный артист России Юрий Назаров рассказал о последствиях коронавируса, который он перенес в прошлом году, в частности о потере чувствительности ноги. «После выписки у меня начался тромбоз в ноге. Сейчас хожу, но не чувствую ногу. По просьбе детей сделал вакцинацию. Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса», — подчеркнул он.