Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию. Об этом сообщает издание StarHit.

Дочь 83-летнего актера Василиса рассказала, что отец несколько дней чувствовал себя плохо, а во вторник, 8 сентября, было принято решение о его госпитализации. В настоящее время его состояние оценивается тяжелое. Врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию.

Василиса Назарова возмутилась, что медики отказываются предоставлять информацию о здоровье актера. Она добавила, что не понимает, нужно ли отправлять отца в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов, заразившихся коронавирусом. «Помолитесь за него, пожалуйста. Он крещеный. Как говорит мама. Хотя мама все забывает», — сказала дочь артиста.

Юрий Назаров — советский и российский актер театра и кино. Он прославился благодаря таким фильмам, как «Александр Маленький», «Земля Санникова», «Демидовы», «Лошади в океане», «Третий тайм», «Сталинград» и «Бой с тенью».