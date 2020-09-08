Раскрыт диагноз госпитализированного народного артиста России Юрия Назарова. Его дочь актриса Татьяна Назарова рассказала РИА Новости, что отца госпитализировали с коронавирусом в Москве.

«У него двустороннее воспаление легких. Положительный тест на коронавирус. Он находится в 52-й больнице. Состояние средней тяжести. Сегодня было небольшое ухудшение, поэтому перевели в реанимацию. Чуть позже появилось улучшение, удалось сестре моей даже поговорить по телефону с ним», — сказала она.

О том, что Назаров попал в реанимацию, сообщило издание StarHit ранее 8 сентября. Дочь 83-летнего актера Василиса рассказала, что отец несколько дней чувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию.

Юрий Назаров — советский и российский актер театра и кино. Он прославился благодаря таким фильмам, как «Александр Маленький», «Земля Санникова», «Демидовы», «Лошади в океане», «Третий тайм», «Сталинград» и «Бой с тенью».