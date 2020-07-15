Представители Алибасова рассказали о массовой драке с участием сына продюсера

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о массовой драке с участием сына продюсера Бари Алибасова-младшего, произошедшей на ток-шоу. Его слова передает «Московский комсомолец».

В потасовке также приняли участие бывший помощник Алибасова Андрей Назаров и артист Валерий Юрин.

«На шоу Назаров встал со своего места и бросился с кулаками на Бари Алибасова [младшего]. К нему присоединился и Юрин. В результате началась массовая драка, в которую включились другие гости студии и охрана», — сообщил Горжанкин. Он добавил, что позже Назарова увезли на скорой помощи с кровотечением, а Юрин заявил что ему сломали мизинец.

Адвокат Олег Сухов, представляющий интересы семьи Алибасовых, заявл о грядущем разбирательстве, допустив, что Юрин подаст заявление в полицию на сына продюсера. По его словам, в драке с таким большим количеством сложно установить, кто именно нанес травмы ее участникам.

Назаров обвинил сына Алибасова в избиении 12 июля, об этом сообщал телеканал РЕН ТВ. Отмечалось, что у бывшего помощника продюсера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у него был рассечен лоб из-за удара головой об стол.

8 июля сын Алибасова заявил, что продюсера задумали отравить из-за квартиры.