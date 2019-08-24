Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Меньшикову экстренно потребовалась помощь, его доставили в больницу. Представители артиста пока никак не прокомментировали произошедшее.

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Он известен по ролям в фильмах «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и других картинах. С 2012 года артист занимает пост художественного руководителя театра имени Ермоловой.

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