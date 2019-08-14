Армен Джигарханян попал в больницу

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян доставлен в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Информацию о госпитализации подтвердил продюсер Марк Рудинштейн. Он заявил, что состояние Джигарханяна оценивается как тяжелое. Позже он добавил, что артист проходит плановый осмотр, поэтому через четыре дня его выпишут.

В прошлом году Джигарханян попадал в больницу пять раз. Осенью он был госпитализирован в состоянии средней тяжести, точный диагноз не уточнялся. За несколько месяцев до этого артиста доставили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тогда юрист актера Элина Мазур рассказала, что причиной проблем со здоровьем стало недолеченное воспаление легких.

Армен Джигарханян — актер и театральный режиссер. Он играл в таких картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!