У актера из «Темного рыцаря» из-за коронавируса умер сын

Американский актер Майкл Джей Уайт, снявшийся в фильме «Темный рыцарь», заявил, что у него из-за коронавируса умер 38-летний сын, имя которого он не стал раскрывать. Его слова передает New York Post.

53-летний Уайт отметил, что он «рос одновременно со своим ребенком», поскольку завел его, когда ему было всего 15 лет. Актер отметил, что его ребенок связался с криминальными элементами и подсел на наркотические вещества. По словам Уайта, иммунная система погибшего уже была сильно ослаблена перед заражением коронавирусом. «Это был последний гвоздь в крышку гроба», — резюмировал он.

Майкл Джей Уайт также снялся в таких фильмах, как «Неоспоримый 2», «Тайсон», «Закатать в асфальт» и «Универсальный солдат».

2 августа сообщалось, что у американского рэпера Fetty Wap (настоящее имя — Вилли Максвелл II) умерла четырехлетняя дочь Лорен. Причина смерти не уточнялась.