У рэпера Fetty Wap умерла четырехлетняя дочь

У американского рэпера Fetty Wap (настоящее имя — Вилли Максвелл II) умерла четырехлетняя дочь Лорен. Об этом мать девочки Туркойз Майами сообщила в Instagram.

«Если вы увидите этот пост, прокомментируйте или просто скажите себе: "Я люблю тебя, Лорен", потому что говорят, что души могут чувствовать вашу любовь», — написала Майами. Она опубликовала видеозапись с девочкой.

Причина смерти не уточняется. Сам хип-хоп-исполнитель не прокомментировал кончину дочери.

В конце апреля Fetty Wap записал совместную композицию с российским рэпером Моргенштерном. Трек получил название Leck.

Fetty Wap — 30-летний артист из Патерсона, штат Нью-Джерси. В его дискографии один студийный альбом, выпущенный в 2015 году. Рэпер наиболее известен по хиту Trap Queen, клип на который набрал свыше 740 миллионов просмотров на YouTube.