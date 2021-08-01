Звезду K-pop арестовали по подозрению в изнасиловании

Китайскую звезду K-Pop Криса Ву арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Полиция Пекина заявила, что заключение музыканта под стражу было основано на опубликованных в сети обвинениях от нескольких женщин. В частности, следователи пришли к выводу, что 30-летний Ву «несколько раз обманывал молодых женщин, заставляя их вступить в половые отношения».

Первой артиста обвинила 19-летняя студентка Ду Мэйчжу. По ее словам, когда ей было 17 лет, ее пригласили на вечеринку в дом звезды, опоили, и на следующий день она проснулась в его постели. Она утверждает, что с ней связались еще семь женщин, в том числе несовершеннолетних, которых Ву соблазнил обещаниями работы и других возможностей. Всего же обвинения в ненадлежащем поведении выдвинули как минимум 24 женщины.

Сам музыкант отвергает любые обвинения. Он заявил, что «если бы такое на самом деле происходило, он бы сам себя посадил». Также его адвокаты подали в суд на обвинившую артиста женщину.

Крис Ву — бывший член популярной группы EXO-M. Также он является рекламным лицом Louis Vuitton, Bvlgari, Porsche и других компаний в Китае. Однако после обвинений многие организации расторгли с ним контракты.

В феврале звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд рассказала о насилии и унижениях со стороны шок-рокера Мэрилина Мэнсона. В том же месяце певица Фиби Бриджерс рассказала о «комнате для изнасилований» в доме музыканта. Позже артиста обвинила в изнасиловании звезда сериала «Игра престолов» Эсме Бьянко. О физическом и психологическом насилии со стороны Мэнсона поведали уже более десятка женщин.