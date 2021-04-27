Российской певец Егор Крид стал жертвой розыгрыша и был обвинен в изнасиловании фанатки. Пранк с его участием был опубликован на YouTube-канале «ОР ШОУ».

Музыкант выступал в Ташкенте, а после концерта отправился в свой номер и пошел в уборную. После этого в комнате появилась неизвестная девушка, которую артист попросил уйти, но она отказывалась выходить в коридор. Директор Крида начала стучать в номер, на что «поклонница» пообещала, что уйдет, как только ее кумир выйдет из туалета.

«Я взяла у своего знакомого ключи. У меня такая возможность один раз в жизни! Я просто сфоткаюсь и уйду, я обещаю!» — кричала девушка, когда директор все же попала в комнату и попыталась ее вывести.

Затем в номере появился мужчина, который представился братом фанатки, однако его быстро вывел внезапно пришедший охранник Крида. Девушку также попытались вывести в коридор, но она начала кричать, что певец ее изнасиловал, а также угрожала, что пожалуется родственникам. Позднее выяснилось, что и фанатка, и ее предполагаемый брат — актеры, которых бизнесмен Александр Орлов нанял для розыгрыша.

В марте Егор Крид рассказал, как переспавшая с ним фанатка попыталась унести на своем телефоне его фотографии «во всех ракурсах». Он отметил, что такая история повторялась несколько раз.