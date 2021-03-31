Переспавшая с Егором Кридом фанатка пыталась унести его фото «во всех ракурсах»

Исполнитель Егор Крид рассказал, как переспавшая с ним фанатка попыталась унести на своем телефоне его фотографии «во всех ракурсах». Об этом артист сообщил в опубликованной на YouTube-канале Gazgolder передаче рэпера Басты «Вопрос ребром».

«Утром я просыпаюсь, и я не знаю почему, но что-то в голову мне такое, типа: "Чувак, проверь ее телефон". Я ей говорю: "Дай, пожалуйста, мне позвонить, потому что у меня мой сел". Она мне разблокировала свой телефон, я отхожу в туалет, открываю галерею, и просто вижу себя во всех ракурсах», — вспомнил Крид. Он отметил, что такая история повторялась несколько раз.

В этой же передаче Крид отказался назвать точную сумму, которую тратит в месяц на девушек. Артист подчеркнул, что все его возлюбленные «нормально зарабатывали» и обеспечивали себя сами.