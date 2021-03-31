Исполнитель Егор Крид рассказал о тратах на своих женщин. Артист выступил в передаче рэпера Басты «Вопрос ребром», опубликованной на YouTube-канале Gazgolder.

На вопрос о месячных затратах на девушек, заданный фанаткой, уточнившей, что ее муж тратит на нее порядка 50-70 тысяч рублей в месяц, певец не стал отвечать прямо. «На девушку трачу, если у меня есть, конечно, девушка, больше чем на себя», — подчеркнул Крид, обратившись к поклоннице.

При этом в тот момент, когда Баста потребовал от Крида назвать точную сумму, музыкант возмутился: «Да *****, у меня просто не было девушки ни разу, которая ***** не могла себе сама что-то купить, у меня все девчата всегда нормально зарабатывали и могли себя обеспечить. Мне никогда не приходилось давать свою карту и говорить: "Малыш, купи себе, что хочешь". Я могу купить очень дорогой подарок, миллион, два, три, не знаю, не важно, что там будет».

30 марта стало известно, что рэпер Моргенштерн подарил возлюбленной Диларе Зинатуллиной на день рождения чемодан с пятью миллионами рублей и красный автомобиль Range Rover.