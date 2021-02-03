Егор Крид возмутил поклонников неприличным жестом на съемках «Голос.Дети»

Российский музыкант Егор Крид возмутил поклонников фотографией со съемок шоу «Голос.Дети». Снимок он выложил в своем Instagram-аккаунте.

На одном из последних опубликованных фото певец показал средний палец. Позже он удалил серию этих кадров и разместил фотоотчет со съемок телепроекта без снимка с неприличным жестом, однако кадр разместили в фан-аккаунтах исполнителя.

В комментариях подписчики порадовалась за то, что артист стал одним из наставников в новом сезоне телепроекта, но многие также отметили, что демонстрировать средний палец на детском шоу не стоило. «"Голос.Дети" и такое. Низко, однако», «Зачем это показывать?», «При чем тут эти жесты», — отреагировали фанаты Крида.

Пользователи сети продолжили критиковать артиста в комментариях под новой публикацией. Поклонники исполнителя упрекнули его в удалении прошлого поста.