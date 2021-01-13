Украинская певица Maruv возмутила подписчиков фотосессией в БДСМ-белье

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, предстала в нижнем белье в стиле БДСМ в откровенной фотосессии, возмутив подписчиков. Снимки она выложила в Instagram.

На опубликованных в соцсети кадрах поп-звезда попозировала в комплекте нижнего белья черного цвета. Судя по подписи публикации, она прорекламировала свою продукцию.

Подписчики раскритиковали наряд 28-летней исполнительницы в комментариях под постом, посчитав его слишком вызывающим: «Да разделась бы уже совсем», «Срамота», «Носи ты его сама и на голову одень», «Это жесть!!!!» (орфография и пунктуация авторов отзывов сохранены). Большинство подписчиков восхитились образом Корсун и оставили немало хвалебных комментариев.