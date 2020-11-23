Победительница премии AMA явилась на награждение без нижнего белья

Американская певица и рэперша Doja Cat, признанная лучшей новой артисткой года по версии музыкальной премии American Music Awards (AMA), явилась на церемонию награждения без нижнего белья. Об этом пишет Daily Mail в понедельник, 23 ноября.

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Исполнительница появилась на красной дорожке AMA в Лос-Анджелесе в прозрачном платье без лифчика.

Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Ратна Зандиле Дламини) — 25-летняя американская певица, прославившаяся в 2018 году благодаря опубликованному на YouTube клипу на трек Mooo!. В дискографии исполнительницы два студийных альбома, последняя пластинка Hot Pink вышла в ноябре 2019-го.

Ранее 23 ноября сообщалось, что в номинации «Лучший артист года» по версии American Music Awards победила певица Тейлор Свифт.