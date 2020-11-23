Назван музыкальный исполнитель года

Американская певица Тейлор Свифт признана исполнительницей года по версии музыкальной премии American Music Awards. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе, передает CNN.

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Свифт также стала самой популярной певицей в жанре поп-музыки, а ее клип на песню Cardigan удостоен награды как лучшее музыкальное видео года. Всего за свою карьеру артистка получила 32 статуэтки American Music Awards.

Лучшей новой артисткой года стала 25-летняя певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Ратна Зандиле Дламини). Кей-поп-группа BTS признана лучшим поп-коллективом и группой с самой активной в сети фан-базой. Канадец Джастин Бибер оказался наиболее популярным поп-певцом года.

В 2019 году Тейлор Свифт одержала победу сразу в шести номинациях American Music Awards, по общему количеству призов обогнав поп-певца Майкла Джексона. Она была признана «Лучшей артисткой десятилетия».