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05:27, 29 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о последствиях употребления кофе натощак

Врач Умнов: Кофе на пустой желудок может влиять на сердце и давление
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Aleksandar Kyng / Unsplash

Кофе сам по себе — сильный антиоксидант, и ответной реакцией на него идет резкий выброс желудочного сока, что приводит к изжоге и болям в желудке, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Хирург отметил, что употребление кофе натощак может вызвать гастрит, а впоследствии — язву и спонтанные выбросы желчи. Он объяснил, что это опасно, потому что может быть спровоцировано постепенное, а иногда даже резкое нарушение моторики желудка.

«Этой желчью может быть заблокировано и резко обожжено горло, может резко затрудниться дыхание, человеку может понадобиться медицинская помощь, потому что вряд ли каждый человек носит с собой постоянно суспензию для приема внутрь для борьбы с резкой изжогой», — объяснил врач.

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Что касается воздействия кофе на нервную систему, то при его употреблении увеличивается уровень кортизола, что может стать причиной резкой тревоги, нервозности, человек может начать кричать на окружающих, кричать с утра на подчиненных после чашки кофе, рассказал Умнов. Особенно, по его словам, серьезно стоит отнестись к своему здоровью тем людям, которые недосыпают, находятся в стрессе, маскируют при помощи кофе свою усталость.

«Важно помнить, что крепкий кофе на голодный желудок очень резко может влиять на сердце и давление. Возможно, это проявляется не у каждого, но в целом в этом смысле небезопасно, особенно жарким летом, когда у человека и так учащается пульс при терморегуляции в жару. Если человек сильно любит пить утром кофе, то лучше чем-то его обязательно заедать, а затем запивать водой», — также предупредил врач.

Умнов добавил, что огромное количество вызовов скорой всегда приходится на утренние часы, когда люди собираются на работу, выходят из дома или едут в общественном транспорте. Пациенты теряют сознание и иногда даже могут умереть от того, что произошел резкий скачок давления, подскочил пульс и стало плохо с сердцем, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что неосторожный массаж в шейно-воротниковой зоне может привести к опасным последствиям, в том числе к инсульту.

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