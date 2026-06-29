Ветеран СВО рассказал о пользе охотничьего опыта на фронте

Ветеран СВО Суздалов: Охотничий опыт позволяет сбивать 80% дронов

Ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине Айархан Суздалов рассказал, что охотничий опыт приносит пользу в борьбе с беспилотниками. Он заявил об этом РИА Новости.

По словам ветерана, жители Сибири и Дальнего Востока в зоне СВО подтверждают стереотипы, проявляя суровость, немногословность и прямолинейность. Он отметил, что их охотничий опыт очень пригождается на фронте.

«У нас в Сибири и на Дальнем Востоке все охотники. Это очень хорошо помогает, когда летит вражеский дрон — практически все сбиваются (из стрелкового оружия, — прим. «Ленты.ру»). В редких случаях бывает так, что промазываем. Скажем так, 80 процентов сбиваются», — сказал Суздалов.

Ранее ветеран СВО Георгий Субоч рассказал о боях в полном окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его рота попала в окружение при штурме Южных дач под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) и билась 21 день.