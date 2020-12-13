Лобода отказалась выступать на «Золотом граммофоне» из-за ванны

Украинская певица Светлана Лобода отказалась выступать на юбилейном концерте «Золотой граммофон» из-за ванны. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на продюсера певицы Нателлу Крапивину.

По ее словам, другая исполнительница Мари Краймберри во время своего номера также планировала использовать ванну. Организаторы шоу отказались разносить номера с похожим реквизитом в концертной программе, что вызвало недовольство украинской певицы.

Отмечается, что сама Лобода приготовила «сложный акробатический номер» с участием целой команды каскадеров и пиротехников, в котором была задействована ванна, для выступления на «Золотом граммофоне».

Ранее Светлана Лобода снялась для обложки российской версии издания Cosmopolitan в откровенном наряде и вызвала споры в сети. На размещенном кадре знаменитость позирует в черном мини-платье с пайетками и деталью в виде объемного банта, а также капроновых колготках с принтом, который имитирует искры. Ее образ дополнили чокер, подвеска в форме креста и крупные серьги.