Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom. Ролик опубликован в четверг, 30 июля, на Youtube-канале исполнительницы.

По сюжету клипа, автором идеи которого стал шоумен и телеведущий Александр Гудков, Светлана Лобода в компании с Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Лолитой Милявской и другими знаменитостями принимает участие в конкурсе красоты, где в качестве членов жюри выступают мужчины. В клипе высмеиваются современные представители сильного пола, часто оценивающие женщин только по внешним данным. Сама Лобода на своей странице в Instagram назвала свое новое творение вызовом обществу «с его псевдоморалью».

Несмотря на схожесть музыкального видео с работами певицы Maruv и группы Little Big, понравился он далеко не всем зрителям. Набрав более двух миллионов просмотров, он получил лишь 65 тысяч «лайков» и 137 тысяч негативных оценок. Многие пользователи сочли Boom boom одной из худших работ Лободы. «Кровь из ушей», «Провал!», «Это на них так коронавирус повлиял?», «Пошлость и бездарщина», – написали в комментариях зрители. Некоторым юзерам новая работа певицы все же понравилась.

Ранее Светлана Лобода опубликовала фотоснимок, на котором, по ее словам, нет фотошопа. Так она показала подписчикам, что не делала пластических операций. Пользователи восхитились внешним видом певицы и ее естественной красотой.