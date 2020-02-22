Лобода показала «допрашивающую» ее Собчак в нацистской форме

Певица Светлана Лобода показала «допрашивающую» ее телеведущую Ксению Собчак в нацистской форме. Она выложила пост с отредактированным фото на своей странице в Instagram.

🤷‍♀️🥱 Фото опубликовано @lobodaofficial

Она использовала кадр из многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны» и приделала лицо Собчак к телу сотрудника гестапо Рольфа (Алексей Сафонов), проводившего допрос. Нацистскую символику на форме артистка заменила инициалами телеведущей. В фильме герой показывал допрашиваемой радистке Штирлица Кэтрин Кин (Екатерина Градова) фотографию. На ее место певица прикрепила портрет лидера Rammstein Тилля Линдеманна.

Лобода не подписала снимок, однако подписчики предположили, что это — месть певицы за интервью на Youtube-канале Собчак. В нем Лобода проговорилась об отношениях с Линдеманном.

Собчак ответила на пост Лободы. «А мне оказывается, идет форма», — написала она в комментарии.

В ноябре 2019 года Линдеманн выпустил клип Frau & Mann, в котором поучаствовала украинская певица Светлана Лобода. По предположениям СМИ, отцом дочки Лободы — Тильды является солист немецкой группы.

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