Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении

Украинскую исполнительницу Светлану Лободу, во время шоу попытавшуюся закинуть ногу за голову, заподозрили в выступлении в нетрезвом состоянии. Видео с танцем певицы появилось на YouTube-канале StarHit.

В ролике видно, что сначала артистка шатается, стараясь танцевать на одной ноге. Затем она резко тянет ногу к голове и чуть не падает. Издание уточняет, что странное поведение артистки запечатлели во время Big Love Show 2020.

Изначально видео было опубликовано на платформе TikTok. Пользователи приложения начали активно комментировать ролик, предполагая, что Лобода вышла на сцену пьяной. Другие же заподозрили звезду в употреблении кокаина.

Ранее Светлана Лобода разозлила своих подписчиков жалобами на тяжелую работу. Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала о насыщенном графике артистов, а затем поинтересовалась у фанатов, действительно ли он считают, что у звезд легкая жизнь. В комментариях многие юзеры указали на то, что заработок Лободы вполне соответствует отдаче. Другие же отметили, что есть куда более тяжелые, но малооплачиваемые профессии, такие как строитель и шахтер.

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