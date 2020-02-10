Лобода разозлила подписчиков жалобами на тяжелую работу

Украинская исполнительница Светлана Лобода разозлила своих подписчиков жалобами на тяжелую работу. Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала о насыщенном графике артистов.

«Полетела в Мексику на три дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полета, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались, и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление! Вернулась домой к часу ночи, легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов. Не могла поднять руки/ноги», — написала певица под снимком с натертой ступней (пунктуация и орфография автора сохранена). В публикации звезда также поинтересовалась у подписчиков, кажется ли им ее профессия легкой и привлекательной.

В комментариях многие юзеры указали на то, что заработок Лободы вполне соответствует отдаче. Другие же отметили, что есть куда более тяжелые, но малооплачиваемые профессии, такие как строители и шахтеры. «Нужно быть благодарной своей профессии и не жаловаться», — написал пользователь с ником kolibri_yar. «Ой бедненькая! А вы знаете, как люди пашут за копейки?» — поинтересовалась подписчица julia_romanova33.

В январе Лобода спела на немецком языке песню «Маленькой елочке холодно зимой» и посвятила ее лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который отмечал 57-летие. Пара познакомились летом 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, однако никогда официально не подтверждала свои отношения.

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