Лобода опровергла слухи о пластике и показала лицо без фотошопа

Украинская певица Светлана Лобода опровергла слухи о пластике и поделилась снимком, на котором, по ее словам, нет фотошопа. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном селфи запечатлено лицо исполнительницы вблизи. В описании к публикации 37-летняя Лобода заявила, что не делала пластических операций. «Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено», — подчеркнула знаменитость.

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Подписчики восхитились внешним видом певицы и ее естественной красотой. «Бывает, такой бред напишут, что хоть стой, хоть падай. А вы, Светлана, всегда прекрасны», — написал один. «Не обращайте внимание! Если человек нужный и полезный, то о нем всегда будут говорить. Одни из зависти, а другие из благих побуждений», — отметил второй. Не обращайте внимания на тех, кто такое говорит. Вы самая красивая», — подчеркнул третий. «Естественная красота, а мыши пусть завидуют молча, — заключил четвертый.

В мае жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер ответила на критику пользователей, заподозривших ее в пластических операциях. На коллаже совмещены фото лица Бибер в 13-летнем и 23-летнем возрасте. В комментариях под постом она оправдалась перед критиками и заявила, что никогда не делала пластику лица. Модель также отметила кадр справа был отредактирован в фотошопе визажистом.

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