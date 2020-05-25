Раскрыт секрет молодости 46-летней бывшей супермодели

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум раскрыла секрет своей молодости. Об этом сообщает издание The Sun.

В одном из интервью 46-летняя знаменитость призналась, что регулярно умывает лицо детским шампунем стоимостью 1,5 фунта стерлингов (130 рублей). «Я использую его, чтобы очистить лицо, поскольку средство нежное и при этом эффективное», — отметила Клум. По словам телеведущей, в отличие от обычных шампуней, детское средство хорошо увлажняет кожу и не вреден для глаз.

Звезда упомянула, что тратит на макияж около 15 минут, используя минимум средств: румяна и гель для бровей. Клум также добавила, что для нее стало открытием применение средств с SPF (Sun Protection Factor — «солнцезащитный фактор»).

Ранее в феврале голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости: она занимается спортом шесть раз в неделю и придерживается правильного питания. Актриса отметила, что никогда не выполняет одни и те же упражнения два дня подряд. Вместо этого она постоянно пробует новые для себя виды физической нагрузки — от йоги до бокса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!