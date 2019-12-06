Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге. Пост, посвященный выходу ее песни «Новый Рим», появился в соцсети в четверг, 5 декабря.

На снимке знаменитость держит руками свою правую ногу и пытается облизать ее языком. Она одета в синее платье и обута в черные открытые босоножки на шпильке, под которыми поклонники и рассмотрели шестой палец.

«Шесть пальцев!», «А почему шесть пальцев на ноге?», «Шесть пальцев на ноге — это так надо было?», «А вы что, не знали, что у Светы есть один нюанс? Это шесть пальцев», — недоумевали комментаторы под фото, которое набрало 60 тысяч лайков.

Это не первый раз, когда подписчики находят шестые пальцы на фотографиях звезд. Ранее в августе фанаты высмеяли за это американскую телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян-Уэст.

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