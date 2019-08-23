Шестому пальцу Ким Кардашьян нашли медицинское объяснение

Шестому пальцу на ноге американской предпринимательницы и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, который фанаты обнаружили на одной из ее фото, нашли медицинское объяснение. Об этом сообщает Hollywood Life.

Издание приводит слова доктора Даниэля Геллера — специалиста по спортивной ортопедии, работающего в области хирургии стопы и голеностопного сустава. «Когда на наружной части стопы присутствует деформация, это называется деформацией Тейлора или “стопой портного”, которая, по-видимому, и есть у Ким, — прокомментировал врач фото Кардашьян. — По сути, вы видите пятую плюсневую кость, которая немного выступает наружу, что почти создает оптическую иллюзию, что у нее шестой палец».

Также врач назвал возможную причину появления у звезды деформации Тейлора: «Обычно это результат ношения высоких каблуков или туфель, очень узких в передней части стопы, которые сжимают пальцы ног. Когда вы сжимаете пальцы вместе, плюсневая кость выступает наружу».

По словам врача, исправить проблему с костями можно с помощью косметической операции, которая сгладит выступ. Восстановление после такой операции обычно занимает четыре — шесть недель.

Однако, по словам врача, это не окончательный диагноз. У Кардашьян вполне может быть и бурсит — воспаление слизистой сумки в области сустава.

Ранее в августе фанаты высмеяли Ким Кардашьян за шестой палец на ноге, который они обнаружили на совместной фото звезды с ее сводной сестрой Кайли Дженнер.

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