Наряд Лободы на обложке Cosmopolitan вызвал споры в сети

Украинская певица Светлана Лобода снялась для обложки российской версии издания Cosmopolitan в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась под фото в Instagram-аккаунте журнала.

На размещенном кадре знаменитость позирует в черном мини-платье с пайетками и деталью в виде объемного банта, а также капроновых колготках с принтом, который имитирует искры. Ее образ дополнили чокер, подвеска в форме креста и крупные серьги.

Известно, что автором съемки выступила фотограф Ольга Тупоногова-Волкова, которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Instyle, Glamour, Elle, Marie Clare и другими.

Некоторых пользователей сети озадачил внешний вид Лободы на фото. «Неудачная обложка. Вообще с платьем напутано, фигура искажена», «Это что за мешки?», «Обложка супер, если бы только с другим фото на ней», — писали они. Однако другие читатели восхитились первой страницей нового выпуска издания. «Обожглась через экран телефона», «Светка — огонь, как всегда!», «Какая крутая обложка!» — высказывались поклонники певицы.

В мае Лобода опровергла слухи о пластике, показала лицо без фотошопа и восхитила подписчиков На размещенном селфи запечатлено лицо исполнительницы вблизи. В описании к публикации 37-летняя Лобода заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам.