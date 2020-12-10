Украинская певица захотела направить россиян «на путь истинный»

Участница группы The Hardkiss Юлия Санина в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала о том, каким образом она пытается воздействовать на своих российских поклонников.

Артистка назвала лицемерием позицию исполнителей, которые рассматривают музыку вне политики. По ее словам, летать в Россию с концертами — неприемлемо. «Мне нравится думать, что, показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный», — сказала Санина.

Исполнительница выразила надежду, что ее российские поклонники «посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то».

Юлия Санина — украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss.

Отношения между Украиной и Россией резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.