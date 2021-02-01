Егор Крид станет наставником в «Голосе»

Музыкант Егор Крид станет наставником в новом сезоне шоу «Голос.Дети». В сообщении Первого канала, поступившем в редакцию «Ленты.ру», отмечается, что в состав наставников нового сезона вместе с Кридом войдут Светлана Лобода и Василий Вакуленко (Баста).

«На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте "Голос.Дети" в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться. И вот момент настал», — приводит слова Крида телеканал.

«Голос.Дети» — версия вокального телепроекта «Голос», адаптация нидерландского формата The Voice Kids. Как и во взрослой версии шоу, в участники детской соревнуются в вокальных талантах, проходя несколько этапов: слепые прослушивания, поединки, песня на вылет и финал.

В 2019 году на детском «Голосе» разгорелся скандал. Зрители усомнились в итогах голосования в финале восьмого сезона телешоу, по результатам которого победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал итоги конкурса и объявил победителями всех участников восьмого сезона. После этой истории телеканал изменил систему голосования в «Голосе».