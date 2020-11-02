Дочь ведущего Первого канала высказалась о влиянии отца на ее участие в «Голосе»

Участница девятого сезона вокального шоу «Голос» Александра Будникова заявила, что отец, ведущий Первого канала Роман Будников, не оказывал влияния на ее участие в программе. В интервью «Ленте.ру» 18-летняя вокалиста заявила, что утверждения о том, что она воспользовалась связями отца, неправда.

По словам Будниковой, она подала заявку на участие в проекте в тайне от родителей. О том, что она прошла отбор, отец узнал, когда девушке объявили результат.

«Он, конечно, обрадовался, но в то же время сильно переживал за меня, за то, во что это может вылиться. Он сказал: "Саша, ты же понимаешь, что Будниковых немного, а девочек с отчеством Романовна и того меньше, рано или поздно кто-то сложит два и два"», — говорит она, добавив, что отец готовил ее к негативу, с которым она может столкнуться.

Звезда «Голоса» попросила не переоценивать влиятельность ее отца. «Как выяснилось, многие работники Первого канала даже не особо знают фамилию моего отца. Давайте будем откровенными, при всей любви и уважении к папе, мой папа — не Ургант, у него нет собственного шоу, он не зарабатывает миллионы и не имеет такого влияния. Мне кажется, я сейчас более известна, чем он», — отметила Будникова.

Дочь ведущего Первого канала оказалась в центре скандала в конце октября, после того, как в эфир вышел выпуск программы с ее участием. Будникова исполнила композицию «Пьяное солнце» в собственной аранжировке. Во время выступления к ней повернулись трое наставников — Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Четвертый член жюри, музыкант Валерий Сюткин, голосовать за Будникову не стал, но на его кнопку нажал Шнуров. Во время обсуждения выступления конкурсантки Гагарина сказала, что знает девушку и что сама посоветовала ей прийти на «Голос». После этого зрители начали писать в соцсетях, что Будниковой подсуживали из-за влияния ее отца на канале.

Первый канал заявил, что подаст в суд на председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, которые заявляли, что на «Голосе» все решает блат. Садальский, назвавший Будникову «очередной дочерью Алсу», раскритиковал юристов телеканала, сравнил их с котом, который «начинает лизать яйца», когда ему «нечего делать».