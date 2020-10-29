Первый канал подаст в суд за клевету против шоу «Голос»

Руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков против высказываний председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского о победителях шоу «Голос». Представители канала называют их заявления ложными и клеветническими. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе.

«Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ», — отметили сотрудники канала.

Сурайкин, Соседов и Садальский ранее обвинили ведущих шоу «Голос» в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Они назвали ее «очередной дочерью Алсу» и заявили, что победу на конкурсе могут одержать только «блатные детки».

В пресс-службе канала отметили, что чрезвычайно дорожат репутацией проекта, поэтому будут всеми силами , в том числе юридически, защищать шоу от лжи и несправедливых обвинений.

«Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии «Коммунисты России» Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — заключили в пресс-службе.