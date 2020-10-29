Садальский высмеял юристов Первого канала из-за намерения судиться с ним

Актер Станислав Садальский прокомментировал заявление Первого канала о подготовке судебного иска против него из-за обвинений в адрес музыкального шоу «Голос». В посте в Instagram он высмеял юристов телеканала из-за намерений решить вопрос с ним в судебном порядке.

«У Первого канала очень плохие юристы, они совершенно ничего не понимают в юриспруденции», — заверил Садальский. Он сравнил адвокатов Первого с котом, который «начинает лизать яйца», когда ему «нечего делать».

По словам актера, его адвокаты Тимофей Гриднев и Евгений Резник готовы доказать и рассказать «о махинациях в "Голосе"». Садальский проиллюстрировал комментарий фотографией, на которой он держит старый номер журнала GQ, на обложке которого изображен гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее 29 октября руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков против главы партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского за ложные высказывания о победителях шоу «Голос». В пресс-службе канала отметили, что будут всеми силами защищать шоу от лжи и несправедливых обвинений.

Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили членов жюри в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Садальский назвал ее «очередной дочерью Алсу» и намекнул, что все четверо повернулись к участнице по просьбе руководителя Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.

23 октября вышел третий выпуск девятого сезона «Голоса». 18-летняя дочь ведущего Романа Будникова Александра на «слепом» прослушивании выступила с песней «Пьяное солнце» украинского певца Alekseev. Первым к Будниковой повернулся Баста, через несколько секунд после начала исполнения песни. Исполнительница выбрала в наставники именно его. Сам Баста заверил, что обвинения в подсуживании Будниковой — «очередная теория заговора».

В 2019 году шестой сезон шоу «Голос. Дети» завершился скандалом при подсчете голосов в финале. Первоначально в конкурсе победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Позже телеканал аннулировал результаты — был зафиксирован факт накрутки голосов. После этого канал изменил систему голосования в проекте.