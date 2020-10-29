Интернет и СМИ
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Раскрыты данные о поставщике кислорода в скандальный ростовский госпиталь
На космическом объекте нашли подозрительную активность
Тела 59 человек нашли в секретном захоронении в Мексике
Бывший чемпион UFC объяснил отказ драться с Новым Хабибом
Леди Гага проголосовала на президентских выборах без штанов и рассмешила фанатов
Россиянам предложили замену банковским вкладам
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Собянин раскритиковал жесткие меры против коронавируса по европейскому сценарию
Мастер по ремонту телефонов раскрыл жене клиента глаза на измены мужа
Новости партнеров

Садальский высмеял юристов Первого канала из-за намерения судиться с ним

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @sadalidze

Актер Станислав Садальский прокомментировал заявление Первого канала о подготовке судебного иска против него из-за обвинений в адрес музыкального шоу «Голос». В посте в Instagram он высмеял юристов телеканала из-за намерений решить вопрос с ним в судебном порядке.

«У Первого канала очень плохие юристы, они совершенно ничего не понимают в юриспруденции», — заверил Садальский. Он сравнил адвокатов Первого с котом, который «начинает лизать яйца», когда ему «нечего делать».

По словам актера, его адвокаты Тимофей Гриднев и Евгений Резник готовы доказать и рассказать «о махинациях в "Голосе"». Садальский проиллюстрировал комментарий фотографией, на которой он держит старый номер журнала GQ, на обложке которого изображен гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее 29 октября руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков против главы партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского за ложные высказывания о победителях шоу «Голос». В пресс-службе канала отметили, что будут всеми силами защищать шоу от лжи и несправедливых обвинений.

Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили членов жюри в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Садальский назвал ее «очередной дочерью Алсу» и намекнул, что все четверо повернулись к участнице по просьбе руководителя Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.

23 октября вышел третий выпуск девятого сезона «Голоса». 18-летняя дочь ведущего Романа Будникова Александра на «слепом» прослушивании выступила с песней «Пьяное солнце» украинского певца Alekseev. Первым к Будниковой повернулся Баста, через несколько секунд после начала исполнения песни. Исполнительница выбрала в наставники именно его. Сам Баста заверил, что обвинения в подсуживании Будниковой — «очередная теория заговора».

В 2019 году шестой сезон шоу «Голос. Дети» завершился скандалом при подсчете голосов в финале. Первоначально в конкурсе победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Позже телеканал аннулировал результаты — был зафиксирован факт накрутки голосов. После этого канал изменил систему голосования в проекте.

Предыстория: Первый канал подаст в суд за клевету против шоу «Голос»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
Шоу «Голос» обвинили в подсуживании дочери ведущего Первого канала
Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

Срочно в номер

Google зарабатывает миллионы на чужом труде. Как сразу несколько стран заставили IT-гиганта платить?
17:30Сегодня

Собчак ответила Соловьеву на обвинение в глупости

16:52Сегодня

Российская соцсеть запустила акцию ко Всемирному дню борьбы с инсультом

16:06Сегодня

Познер потребовал от Франции выслать десятки тысяч исламистов

Интернет и СМИ00:0327 октября

«Эпоха подошла к концу»

Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
15:04Сегодня

Собчак пригрозили отрезать голову из-за поддержки Макрона

14:16Сегодня

Познер нашел основания запретить врачам комментировать ситуацию с коронавирусом

12:33Сегодня

Съемочную группу Первого канала избили и ограбили в США

Интернет и СМИ00:0226 октября

«Ему надо лечиться»

Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
11:33Сегодня

Первый канал подаст в суд за клевету против шоу «Голос»

09:59Сегодня

Девушка подмигнула религиозной однокласснице и «раскрыла» ее гомосексуальность

08:06Сегодня

Участница свадебного шоу рассталась с мужем через два дня после церемонии

Россия
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
«Никогда не вернусь в Россию»
 
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
Церковь в Ницце три дня предупреждали об атаке
Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен
Меркель осудила резню в Ницце
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
В Саудовской Аравии напали на консульство Франции
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Председатель Европарламента отреагировал на резню в Ницце
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Россиянам предложили замену банковским вкладам
В Москве дроны станут доставлять грузы
Работники «Томета» попросили Мишустина не допустить банкротства предприятия
Цена на нефть снова обрушилась
Все материалы
Силовые структуры
В России вегетарианку направили на принудительное лечение за истощение дочери
«Палуба дымилась, как кратер вулкана»
65 лет назад произошла одна из самых страшных морских катастроф в СССР. Кто погубил «Новороссийск»?
Бандиты из Усачевской ОПГ предстанут перед судом за убийства и похищения людей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Федерального судью нашли мертвым в Ленобласти
«Воровской мир всегда был русским»
Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам. Их хотят лишить влияния и власти
Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно для сети
Все материалы
Наука и техника
Apple продала миллиард iPhone
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление
Microsoft признала новые проблемы Windows
Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео
Все материалы
Спорт
Валуев объяснил неучастие игроков «Краснодара» в акции с преклонением колена
Мир Хабиба
В Дагестане культ Нурмагомедова и единоборств. Чем живет родина непобежденного чемпиона UFC?
Тренер Нурмагомедова допустил возвращение бойца
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
«Челси» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Все материалы
Культура
«Расставшихся» Прилучного и Карпович застали за совместными покупками
Представители Асмус высказались о разделе имущества с Харламовым
Суд возобновит дело Жерара Депардье об изнасиловании
«К тебе прямо домой придут и выломают дверь»
Белорусы решили петь мрачные песни о конце света. Как они прославились на весь мир?
Умер директор театра «На Басманной»
Разведенки, феминистки, оптимистки
Современные русские женщины глазами нового комедийного сериала ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Строитель обнаружил послание потомкам из 1941 года
Образцовый полицейский убил сдавшую его жене любовницу
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Череп пропавшего в 2012 году человека превратился в украшение на каминной полке
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Женщина похудела на три размера за год и раскрыла секрет успеха
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Все материалы
Японцы скрестили новый Toyota RAV4 и старый Chevrolet Tahoe
Девять версий Volkswagen Polo, о которых вы не догадывались
Успешный ралли-кар, элегантное спорткупе и ещё семь способов назвать Polo интересным
В России запустили производство новой Skoda Octavia
Кроссовер Genesis GV80 и новый седан G80: премьера в России
Особенности оснащения и моторная гамма машин для российского рынка
В Германии продают пластиковый российский внедорожник за 1,8 миллиона рублей
BMW X6 M против Porsche Cayenne Turbo S Coupe
Битва «настоящих суперкаров» мощностью 1305 лошадиных сил на двоих
Белорусы будут собирать Geely Coolray по-новому
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы