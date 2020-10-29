Градский резко отреагировал на требование закрыть «Голос»

Певец и член жюри шоу «Голос» Александр Градский высказался по поводу требования коммунистов закрыть проект. Он резко отреагировал на вопрос журналиста «Царьграда» об очередном скандале со звездными детьми.

«Вы берете высосанный из пальца факт и надуваете его, как шарик, подавая в виде информационного события. Я понимаю причины [раздувания], я достаточно продвинутый человек в этом плане. Вы из мухи делает слона постоянно», — заявил Градский.

Член жюри «Голоса» также обвинил журналистов в том, что они «занимаются бредом» и навязывают это занятие ему. Он добавил, что высказывает свою точку зрения, с которой другие могут не согласиться.

Ранее актер Станислав Садальский прокомментировал выступление 18-летней Александры Будниковой. Он написал, что во время прослушиваний все члены жюри повернулись к девушке не из-за ее таланта, а благодаря связям отца — ведущего Первого канала Романа Будникова. Его поддержали многие зрители проекта. На фоне разгоревшегося скандала руководство партии «Коммунисты России» направило в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть проект.

29 октября 2020 года руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков в отношении председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского о победителях шоу «Голос». Представители канала называют их заявления ложными и клеветническими.