Кей-поп-звезду раскритиковали за объятия с манекеном в нацистской форме

Кей-поп-звезду Sowon раскритиковали за фотографии, на которых запечатлены ее объятия с манекеном в нацистской форме. Изначально снимки появились в ее Instagram-аккаунте, однако позднее певица решила удалить пост.

Участница группы GFriend опубликовала два кадра, на которых она касается лица манекена, кладет голову ему на плечо и позирует с закрытыми глазами. Как сообщает MBC, лейбл Source Music, с которым работает исполнительница, извинился за ее посты. «Мы будем помнить, что контент, который мы производим и которым делимся, затрагивает многих людей, и мы будем уделять больше внимания социальным вопросам в будущем», — заявили в компании.

Пользователи Twitter осудили Sowon за фотографии с манекеном. Они посчитали, что артистка должна извиниться.

tw// nazism, nazi

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i'm disappointed of s0won but i'm glad she deleted.. she needs to apologize tho.. nazis are not friends or someone you can hug or look so lovingly at, they are killers, they killed 6 million jews out of them 1.5 million jewish children /srs pic.twitter.com/9GmWT8I60W — a jewish person 📌 (@KOOSDOLLZ) January 31, 2021

«Я разочарована в Sowon, но рада, что она удалила это. Но она должна извиниться. Нацисты — не друзья или кто-то, кого ты можешь обнимать и на кого можешь смотреть с любовью. Они убийцы. Они убили 6 миллионов евреев, 1,5 миллиона еврейских детей».

I do believe Sowon must apologise. Also SinB and the girls in general. There's no excuse. They messed up. I also want to believe their mistakes were a consequence of ignorance and no further harm was ever intended. — 마사 masa (@live4x2eunbi) January 31, 2021

«Я думаю, что Sowon должна извиниться. А еще SinB (еще одна участница GFriend — прим. «Ленты.ру») и другие девочки. Этому нет оправдания. Они облажались. Я также хочу верить, что их ошибки были совершены из-за невежества, они не хотели причинять больше вреда».

Осенью 2020 года кей-поп-группу BTS потребовали бойкотировать в Китае из-за высказываний ее лидера RM (настоящее имя — Ким Намджун) о Корейской войне. Китайские СМИ и интернет-пользователи обрушились с критикой на группу после того, как артист, обращаясь к американской аудитории, заявил, что BTS «всегда будут помнить историю боли, которую разделили две нации, а также бесчисленные жертвы мужчин и женщин». Комментарий вызвал волну негодования в Китае.