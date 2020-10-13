Группу BTS потребовали бойкотировать из-за высказываний о Корейской войне

Кей-поп-группу BTS потребовали бойкотировать в Китае из-за высказываний ее лидера RM (настоящее имя — Ким Намджун) о Корейской войне. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает BBC News.

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Китайские СМИ и интернет-пользователи обрушились с критикой на группу после того, как артист, обращаясь к американской аудитории, заявил, что BTS «всегда будут помнить историю боли, которую разделили две нации, а также бесчисленные жертвы мужчин и женщин».

Отмечается, что комментарий вызвал волну негодования в Китае. Недовольные посчитали, что RM высказал однобокий взгляд на Корейскую войну, в которой Китай занял сторону Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и противостоял Республике Корея и США. Кей-поп-группу обвинили в попытке «подлизаться» к американским слушателям. Возмущенные интернет-пользователи потребовали, чтобы BTS «перестала зарабатывать деньги в Китае».

В результате скандала со многих китайских сайтов и из соцсетей пропала реклама с участием BTS от таких компаний, как Samsung, Fila и Hyundai.

Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 1950 по 1953 год. Со стороны Республики Корея в войне также принимали участие Великобритания, Австралия и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН.