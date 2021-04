Звезда «Игры престолов» подала в суд на Мэрилина Мэнсона

Звезда телесериала «Игра престолов», английская актриса Эсме Бьянко подала в суд на рокера Мэрилина Мэнсона, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера. Об этом сообщает Rolling Stone.

Отмечается, что музыкант неоднократно употреблял наркотики, прибегал к силе и угрозам, чтобы принудить Бьянко совершить половой акт. В иске говорится, что Мэнсон изнасиловал актрису в мае 2011 года.

В документе также утверждается, что рокер «совершал действия сексуального характера» в отношении Бьянко, когда она была без сознания. Актриса также заявила, что Мэнсон вместе со своим менеджером Тони Чиуллу нарушили законодательство о торговле людьми, когда доставили ее из Лондона в Лос-Анджелес. По ее словам, мужчины пообещали ей участие в съемках музыкального клипа, а также в фильме, однако они так и не вышли.

Материалы по теме Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасилованиях Связывания, избиения и «непередаваемые вещи»: о жестокости шок-рокера заявили несколько женщин Отказались возбуждать Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем

Звезда «Игры престолов» добавила, что музыкант заставлял ее выполнять «неоплачиваемую работу» – готовить еду и делать уборку в его квартире. Рокер также говорил актрисе, что, так как он предоставил ей жилье, она «обязана ему работой и сексуальной близостью», утверждает Бьянко.

Актриса подала иск на Мэнсона и его бывшего менеджера в окружной суд Калифорнии.

Ранее Бьянко рассказала, как Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса, резал ее ножом, заставлял жить по его правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором. Она отметила, что впервые подверглась насилию со стороны музыканта на съемках видеоклипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Ей сказали, что нужно будет изображать избиваемую жертву, но побои оказались реальными.

В феврале певица Фиби Бриджерс рассказала о «комнате для изнасилований» в доме Мэнсона. О физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя поведали уже более десятка женщин. Первой высказалась звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с рокером в конце 2000-х.