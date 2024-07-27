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04:31, 27 июля 2024Экономика

Россиянам анонсировали повышение ряда пособий

Депутат ГД Стенякина заявила о росте пособия по беременности и уходу за ребенком

Фото: Unsplash

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила, что в 2025 году размер некоторых пособий вырастет. Об этом ога высказалась в беседе с РИА Новости.

Депутат анонсировала россиянам повышение ряда пособий и подчеркнула, что рост покажут выплаты по беременности и уходу за ребенком. «Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», — сообщила она.

Стенякина добавила, что максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат в 2025 году более чем в два раза — от 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей.

В мае Совет Федерации поддержал закон о создании реестра должников по алиментам, в котором могут оказаться 133 тысячи человек. По словам замминистра юстиции России Андрея Логинова, риск попасть в список станет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их «недостойное поведение».

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      Марина Совина
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