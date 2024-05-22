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15:14, 22 мая 2024Экономика

В России одобрили создание реестра должников по алиментам

Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам, в котором могут оказаться 133 тысячи человек. Как сообщает РИА Новости, такую цифру на заседании верхней палаты российского парламента привел замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.

Чиновник отметил, что возможное попадание в список станет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их «недостойное поведение». Как следует из пояснительной записки к соответствующему правительственному законопроекту, в реестр будут включать «сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске».

Предполагается, что для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, а самих алиментщиков о включении в «черный список» будут оповещать в течение суток после включения в реестр.

Ранее закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов приняла Госдума. В Минфине также сообщали о работе над созданием единого реестра должников федерального бюджета, который уже формируется в пилотном режиме в рамках централизованного учета.

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      Дмитрий Воронин
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