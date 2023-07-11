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01:42, 11 июля 2023Экономика

В России создадут единый реестр должников федерального бюджета

«Известия»: Минфин работает над созданием реестра должников федерального бюджета

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Минфин России работает над созданием единого реестра должников федерального бюджета. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что в пилотном режиме реестр формируется в рамках централизованного учета. В то же время, министерство с 2021 года предпринимает действия, направленные на системное повышение качества работы с дебиторской задолженностью, сообщили изданию в Минфине.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает лишение свободы на 10 лет для коллекторов за применение к должнику насилия и угрозу его применения. Законопроект об уголовной ответственности для коллекторов был внесен в Госдуму прошлым летом.

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    Юлия Мискевич
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