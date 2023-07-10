Путин подписал закон о лишении свободы для коллекторов на 10 лет за угрозы

Путин подписал закон о лишении коллекторов свободы на срок до 10 лет за угрозы насилием

Президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает лишение свободы на 10 лет для коллекторов за применение к должнику насилия и угрозу его применения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, Уголовный кодекс дополняется статьей 172.4, которая устанавливает ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Под определение насилия или угроз подпадают, например, угроза уничтожить или повредить имущество, а также угроза распространить о должнике или его близких заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство. За это предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

За такие же деяния, но совершенные группой лиц, грозит лишение свободы на срок до семи лет, штраф до миллиона рублей. Если же любое из перечисленных действий совершено организованной группой, в особо крупном размере или с применением опасного для жизни и здоровья насилия, то речь будет идти уже о тюремном заключении на срок до 10 лет.

Законопроект об уголовной ответственности для коллекторов был внесен в Госдуму прошлым летом. Тогда соавтор закона заявил, что «наказание за их бесчинства для тех, кто использует для взыскания задолженности опасные для жизни и здоровья людей методы, угрожает уничтожением или повреждением имущества, должно быть жестким».