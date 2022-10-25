Депутаты предложили сажать коллекторов на десять лет

Депутаты Госдумы предложили сажать коллекторов, запугивающих должников, на 10 лет

Депутаты Государственной Думы РФ создали законопроект, принятие которого должно защитить россиян от незаконных действий коллекторов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Парламентарии предлагают наказывать коллекторов, которые запугивают должников, угрожают, применяют насилие. В отдельных статьях Уголовного кодекса РФ предусмотрены наказания за такие действия — до четырех лет лишения свободы, но применить статьи на практике получается далеко не всегда. Поэтому депутаты решили дополнить УК статьей, согласно которой коллекторов и кредиторов можно будет лишить свободы на срок до 10 лет.

«Считаю крайне важным обеспечить превентивную защиту интересов наших граждан и их родственников, которые подвергаются преследованиям со стороны «выбивателей долгов». Наказание за их бесчинства для тех, кто использует для взыскания задолженности опасные для жизни и здоровья людей методы, угрожает уничтожением или повреждением имущества, должно быть жестким», — заявил соавтор поправок Василий Пискарев.

Также нарушителям хотят запретить заниматься определенной деятельностью на три года.

Как отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, концепция законопроекта одобрена, однако авторам рекомендовали существенно доработать документ ко второму чтению.

С 1 января 2024 года Минюст запретит коллекторам выдавать роботов за человека при обзвоне должников. Ведомство намерено обязать банки и микрофинансовые организации указывать должникам при обзвоне, кто с ними беседует.