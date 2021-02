Звезда «Игры престолов» рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона

Звезда телесериала «Игра престолов», английская актриса Эсме Бьянко присоединилась к обвинениям рокера Мэрилина Мэнсона в насилии. Она рассказала о подробностях жизни с музыкантом беседе с журналом New York.

Бьянко рассказала, как Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса, резал ее ножом, заставлял жить по его правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором. Она отметила, что впервые подверглась насилию со стороны музыканта на съемках видеоклипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Ей сказали, что нужно будет изображать избиваемую жертву, но побои оказались реальными.

После съемок актриса переехала жить к Мэнсону. Тогда у них завязались отношения, в которых рокер якобы бил, контролировал ее поведение, манеру одеваться и удерживал ее в доме. «Я чувствовала себя заключенной, все делала ради его удовольствия. Всех, с кем я говорила, он полностью контролировал, семье я звонила, прячась в туалете», — вспомнила Бьянко. Она также назвала музыканта «монстром, который практически уничтожил» ее и очень многих женщин.

Ранее в феврале певица Фиби Бриджерс рассказала о «комнате для изнасилований» в доме Мэнсона. О физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя поведали уже более десятка женщин. Первой высказалась звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с рокером в конце 2000-х.